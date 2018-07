Secção: Opinião

Já arranjou muito bem tudo quanto convém pra praia levar?*

Tempo de leitura: 3 m

Há poucas coisas das quais goste tão pouco como de ir à praia. Sou quase a Branca de Neve e não tenho complexo nenhum por isso.

Não nego que já pensei em me meter num solário só para não ouvir algumas pessoas dizer que a roupa escura me faz muito branca e outras dizer que a roupa clara me faz ainda mais. Sugerem o quê? Nu integral?!

Para ser sincera, eu até gosto de ser branca. Quando morava na China, as mais ariscas e curiosas vinham pedir-me para me tocar, de tão alva eu ser e de isso as encantar tão fortemente! Portanto, isto é uma questão de gosto, eu gosto de ser assim e só estou a viver no lado errado do planeta!

“– Não tenham pena de mim, minhas queridas, vós que ides, todos os anos, para o Algarve torrar!” Eu cá estou bem assim e não tenho paciência alguma para me estender numa toalha durante uma semana seguida.

Mas isso não significa que não goste de renovar o meu stock de roupa e acessórios de praia, a contar com aquele dia em que me apetece ir molhar os pés… Como tal, decidi visitar a loja Secrets**, na cidade da Guarda, e ver quais as novidades do ano no que toca a esta matéria.

Ao que percebi, embora se continuem a usar biquínis e triquínis, a grande tendência de verão está nos fatos de banho. As cores são muito diversificadas, mas vê-se que há uma evidente inclinação para os tons azuis. Quanto a padrões, fica patente que os florais estão em alta e não faltam saídas de praia leves e frescas, de cores mais uniformes, para conjugar com eles. Dentro da classe dos fatos de banho, encontramos diversas subcategorias: os que têm só um ombro, os que apertam à frente, os desportivos… e os monoquínis – estes não são nem biquínis, nem triquínis, são fatos de banho menos comuns e mais sexy, a ver pelos colossais decotes nas laterais e nas costas!

Para os homens, é sabido que não há tantas alternativas, mas também o azul é a cor primordial e vi bonitos calções de banho, a combinar com t-shirts claras que fazem parecer qualquer homem mais aprimorado.

Quanto a mim, falta-me comprar um saco e um chapéu e já sei o que quero: serão ambos de palha, essa tendência guru do verão 2018, que vou procurar comprar nos saldos.

Um aspeto que nunca descoro, e relativamente ao qual não olho a preços, é o cuidado com o sol… Aqui não releva se se tem uma pigmentação mais ou menos clara, porque todos precisamos por igual da correta proteção solar. Depois de me ter informado devidamente na farmácia, coloco sempre protetor solar 50 no corpo e no rosto (atenção: no caso da vossa pele ter características particulares devem consultar um especialista e não se deixar levar por mim).

No mais, é beber muita água para manter a hidratação!

Venham daí essas férias!!!

Por: Joana Dente

*Adaptação dos primeiros três versos da canção “Óculos de Sol”, de Natércia Barreto

**Secrets: Moda interior / Underwear

*** @pitangaboss, jurista/ makeup artist/ fashion stylist