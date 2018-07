Secção: Desporto

Futebol

Dérbi beirão no arranque da IIª Liga

Tempo de leitura: 2 m

O Sp. Covilhã recebe o Académico de Viseu na jornada inaugural da IIª Liga, que começa a 12 de agosto. O sorteio da Ledman Liga Pro, o escalão secundário do futebol profissional português, teve lugar em Coimbra, na sexta-feira.

Os comandados de Dito viajam depois à Cova da Piedade (Almada) para a segunda jornada e a 26 de agosto voltam a jogar fora, desta vez na Póvoa de Varzim. À quarta jornada, os serranos recebem o Vitória de Guimarães B e a 23 de setembro defrontam o despromovido Paços de Ferreira na cidade nortenha. O Covilhã joga em Penafiel para a sexta jornada, agendada para 7 de outubro, e na seguinte visita o Benfica B no complexo do Seixal. A 28 de outubro os “leões da serra” regressam ao Santos Pinto, onde vão receber a Oliveirense, enquanto na nona jornada deslocam-se a Famalicão para defrontar a antiga equipa de Dito. O Farense será o adversário da 10ª jornada, agendada para 2 de dezembro.

A equipa continua a sua preparação e esta semana está em estágio de altitude nas Penhas da Saúde após ter vencido, no sábado, uma seleção distrital de Castelo Branco por 4-0. Ontem, já depois do fecho desta edição, os covilhanenses defrontaram Academie de Nimes (França) no complexo desportivo. No sábado terá lugar a apresentação aos sócios no Santos Pinto frente aos açorianos do Santa Clara, recém-promovidos à Iª Liga, para mais uma edição da Taça IMB. O clube anunciou entretanto a contratação de Bruno Miguel Bolas. O guarda-redes de 22 anos chega proveniente do RD Águeda, clube que representou na época passada, participando em 12 jogos do Campeonato de Portugal.