Ciclismo

Vencedor do Granfondo Serra da Estrela decidido ao segundo

João Moreira venceu no domingo o exigente Granfondo Serra da Estrela, ao concluir os 174 quilómetros em 5h06m31s na mítica chegada à Torre.

O ciclista da Lovetiles/Irbal escapou nos metros finais a Paulo Simões (CACB), que cortou a meta quatro segundos depois do vencedor. Foi um final inesperado e muito renhido para a quinta edição de uma prova que atraiu mais de 800 ciclistas amadores, que enfrentaram o desafio das etapas de alta montanha. Na variante mais longa, o Granfondo, os participantes partiram de Seia e percorreram as estradas do Parque Natural da Serra da Estrela rumo ao ponto mais alto de Portugal continental. O terceiro classificado, o espanhol José Gordo (Ciclomotion Art&Salud), terminou a mais de 23 segundos do primeiro e fechou o pódio. A tirada contou com 377 ciclistas à partida, tendo terminado 329. Nas senhoras a vencedora foi Flávia Lopes (Vasconha BTT Vouzela) em 6h51m02s.

No Mediofondo, a modalidade mais curta de 97 quilómetros, foi ganha por Hélder Campinho (Proteucyclingteam), que chegou à Torre em 2h43m46s, menos 30 segundos que Gil Santos (Gdr Canaviais Comprarcasa Évora), segundo classificado com o tempo de 2h44m16s. Miguel Duarte (Viseu2001-BTT100rumo) foi terceiro com a marca de 2h45m17s. Na corrida feminina ganhou Inês Amaro (individual) em 3h20m12s. Alinharam à partida 445 ciclistas e chegaram ao fim 441. O Granfondo Serra da Estrela foi organizado pela Ultra Spirit sports, Entidade de Turismo do Centro de Portugal e pelos municípios de Manteigas e de Seia. Segundo os promotores, 20 por cento dos inscritos são corredores oriundos de 14 países.