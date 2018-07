Secção: Atualidade

Aero@UBI alcança sexto lugar na Eco Maratona Shell

Tempo de leitura: 1 m

A equipa Aero@UBI alcançou o sexto lugar na Eco Maratona Shell deste ano, na categoria “Protótipos” (classe dos elétricos a bateria), onde competiram 36 concorrentes provenientes de todo o mundo. O veículo desenvolvido pelos alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica da Universidade da Beira Interior (UBI) percorreu 519 quilómetros com apenas um kWh de energia, tendo suplantado os 500/1kWh que tinha estabelecido como objetivo.

A participação na prova, que decorreu em Londres, no último fim de semana, é a melhor de sempre das equipas do Departamento de Ciências Aeroespaciais (DCA), que, em 2017, já tinha ficado na 11ª posição. A posição obtida deu direito a menção honrosa, um prémio financeiro de 400 euros e o acesso garantido à edição de 2019 da Eco Maratona Shell. A equipa deste ano foi constituída por 20 elementos do Mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica, de vários anos.