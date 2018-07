Secção: Atualidade

Cerca de 400 pessoas assistiram ao "Ecos do Côa" na Mêda

Cerca de 400 pessoas deslocaram-se ao Largo da Fonte da Doneguinha, no centro histórico da Mêda, para assistir ao espetáculo "Ecos do Côa", uma criação artística dos DEMO (Dispositivo Experimental, Multidisciplinar e Orgânico), em coprodução com a CARB (Cooperativa Artística da Raia Beirã, Lda).

O espetáculo de dança reuniu cerca de 38 participantes dos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel, Almeida e Trancoso e insere-se no projeto "Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela", promovido pela CIMBSE em parceria com a Associação de Municípios da Cova da Beira e os vários municípios.