Secção: Atualidade

Lançado concurso para modernização do troço Guarda-Cerdeira na Linha da Beira Alta

Tempo de leitura: 1 m

Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, esteve hoje na Guarda para lançar um novo concurso no âmbito da modernização da linha da Beira Alta, um projeto integrado no programa Ferrovia 2020.

A empreitada, que prevê a renovação integral de via entre a Guarda e Cerdeira, numa extensão de 14 quilómetros, tem um preço base de cerca de 11 milhões de euros.

Durante a manhã, o governante visitou as obras de modernização do troço Covilhã-Guarda, na linha da Beira Baixa. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.