Quinta do Cardo eleito melhor vinho da Beira Interior

Tempo de leitura: 1 m

Realizou-se no sábado o jantar do 11º Concurso de Vinhos da Beira Interior. O palco escolhido para anunciar os vencedores deste ano foi o Convento do Seixo, no Fundão.

No concurso, que decorreu no passado mês de vinhos, estiveram em prova 72 vinhos, entre brancos, tintos e rosados das categorias DO Beira Interior e IG Terras da Beira de 25 produtores. A avaliação foi feita em prova cega por um júri composto por enólogos, escanções, membros da hotelaria e restauração, críticos de vinhos, membros das câmaras de provadores de outras comissões vitivinícolas. O júri foi presidido pelo prestigiado crítico de vinhos Aníbal Coutinho, a quem coube coordenar a prova. Este ano e pela primeira vez o concurso realizou-se numa aplicação informática criada para o efeito.