“Sofia, Meu Amor!” apresentado na Guarda

“Sofia, Meu Amor!” é o primeiro espetáculo criado no âmbito da Rede ARTÉRIA que foi apresentado hoje no Largo João de Deus, na Guarda. Este espetáculo é uma criação da Trincheira Teatro que começou a ser preparada em 2016 com a realização de workshops, «onde se efetuou a representação de tudo o que opera quotidianamente na Rua da Sofia, num mapeamento que envolveu habitantes, lojistas, associações e institutos», segundo os promotores.

Com metodologias das ciências sociais, o trabalho desenvolvido partiu, numa primeira fase, de uma dinâmica em que a comunidade partilhou acontecimentos, personalidades, estórias inscrevendo-os em duas linhas: passado e presente da Rua. Numa segunda fase, trabalhou-se sobre como projetar a linha do futuro, estimulando o conhecimento sobre a história da Rua, o património, identificando o que cada um conhecia ou não.

A posterior conceção, montagem e apresentação do espetáculo de dramaturgia original, a criar a partir dos materiais recolhidos nestas sessões de trabalho, foi entregue à Trincheira – Associação Cultural e Recreativa. E, desde novembro, mudados para a Rua da Sofia, aos elementos da Trincheira juntaram-se outros artistas profissionais, do teatro e outras áreas. “Sofia, Meu Amor!” tem direção de Pedro Lamas e João Paiva, dramaturgia original de Jorge Palinhos, cenografia e figurinos de Filipa Malva. Aos atores da Trincheira juntam-se elementos das Classes de Teatro do Teatrão.