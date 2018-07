Secção: Atualidade

“Boom” vai transformar plástico em novos objetos com impressora 3D

Tempo de leitura: 2 m

O Boom Festival 2018 vai sensibilizar os participantes a reduzirem a produção de lixo, sobretudo plástico, através da instalação de equipamentos de reciclagem interativa que permitem transformar o plástico em novos objetos através de impressão 3D. «A instalação inclui quatro unidades: uma de lavagem e secagem do copo de plástico, por exemplo, outra de trituração do mesmo e uma terceira de extrusão. Com o filamento de plástico que esta última gera e que é submetido à impressão 3D, produz-se um novo objeto», explica, em comunicado, a organização do Boom Festival. A instalação destes equipamentos é cofinanciada pela Associação IdanhaCulta, que gere a ‘Boomland’, e pela iniciativa Sê-lo Verde, sendo que a autoria do projeto é da associação ambientalista Zero Waste Lab, que tem usado este equipamento enquanto ferramenta educativa junto dos mais novos. Na edição de 2018, o Boom Festival apresenta ainda outras iniciativas amigas do ambiente, como a disponibilização de utensílios biodegradáveis na restauração, em substituição do plástico, de modo a que estes, juntamente com os resíduos orgânicos, possam ser encaminhados para compostagem, e ainda o reforço da produção de energia solar. Foram adquiridos mais 12 painéis solares que vão permitir ao Boom aumentar a sua pequena central de energia renovável, composta agora por um total de 28 painéis. Ainda com o objetivo de redução da emissão de gases nocivos para a atmosfera, o Boom Festival promove a utilização de transportes públicos. Tal como em edições anteriores, o festival disponibiliza autocarros desde Lisboa, Madrid, várias cidades de França e Suíça, num total de 230, mais 20 que em 2016.