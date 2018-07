Secção: Atualidade

CDS apresentou proposta de Estatuto Fiscal para o Interior

Tempo de leitura: 1 m

O CDS apresentou ontem a sua proposta de Estatuto Fiscal para o Interior, que levará a debate na Assembleia da República esta sexta-feira.

No que respeita à tributação das pessoas, os centristas propõem que o valor das taxas a cobrar na tabela de IRS «sejam consideradas em metade para quem resida ou venha residir no interior». Ainda no IRS, é proposto que «todos os custos de transporte, desde a gasolina, os bilhetes de comboios ou as portagens, possam ser deduzidos à coleta por parte dos contribuintes que habitem no interior». Quanto às empresas, o CDS propõe «uma taxa de dez por cento no IRC para todas as empresas que desenvolvam, e venham a desenvolver, a sua atividade no interior e que criem emprego». Por último, os centristas pretendem que o Regime Contratual para o Investimento ou o Benefício Fiscal Contratual ao Investimento Produtivo passe a ter «limiares de admissão mais baixos (metade) quando se trate de investimentos do interior».