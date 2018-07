Secção: Desporto

Sob o comando de Dito, os serranos deram início aos trabalhos de pré-época, na passada segunda-feira, com mais dois reforços. O brasileiro Jean Batista (defesa direito) de 28 anos e o central português Jaime Simões de 29 (ex-Leixões) juntam-se assim aos sete já anteriormente anunciados.

Com um orçamento a rondar os 800 mil euros, o objetivo da próxima época é que seja «tranquila, navegar em águas calmas, mostrar bom futebol e garantir a manutenção» adiantou Dito que deixou no entanto a garantia de que «não enjeitaremos a possibilidade de atingirmos algo mais». O plantel está ainda incompleto, tem atualmente 17 jogadores, faltando contratar mais sete, mas o treinador dos serranos acredita que «até final da semana a equipa estará 95 por cento completa tendo em vista os jogos de pré-temporada e sobretudo o início da Taça da Liga no final do mês de julho».

O primeiro jogo acontece já no sábado, no complexo desportivo da Covilhã, às 10 horas, frente a uma seleção distrital da AF Castelo Branco. Depois, no dia 9 o plantel vai fazer um estágio em altitude, nas Penhas da Saúde, na Serra da Estrela, que se perlonga até dia 14, data para a qual está prevista a apresentação aos sócios no Santos Pinto. O adversário é o Santa Clara, recém-promovido à Iª Liga, e em disputa estará a Taça IMB.

Os serranos têm também agendada uma partida contra os franceses da Académie Univers, da cidade de Nimes, que se vai realizar a 11 de julho no Santos Pinto. A 18 segue-se outro particular contra o Benfica de Castelo Branco, no estádio municipal Vale do Romeiro, e no dia 25 os “leões da Serra” viajam até Alcochete para jogar com o Sporting.

O plantel do Covilhã tem por enquanto 15 atletas, faltando contratar mais nove jogadores. Em termos de reforços, além dos já referidos, Dito tem por enquanto às suas ordens o centrocampista Adriano Castanheira (ex-União de Leiria), o defesa central João Cunha (ex-Vizela), os defesas Rafael Vieira e Henrique Gomes (ambos ex-Vilaverdense), os médios Paulico (ex-Vitória do Pico), Rúben Nogueira (ex-Águias do Moradal) e Soares (ex-Cinfães). Este último também está de regresso ao clube que representou durante quatro épocas.