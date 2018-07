Secção: Desporto

Atletismo

Inês Monteiro de prata nos Jogos do Mediterrâneo

Tempo de leitura: 1 m

A guardense Inês Monteiro conquistou na sexta-feira a medalha de prata dos 5.000 metros dos Jogos do Mediterrâneo, que terminaram no domingo em Tarragona (Espanha).

A atleta do Sporting, que fez seis cirurgias aos joelhos e à qual disseram estar “morta para o atletismo” correu a distância em 15m54s78’, a sua melhor marca da época, e ficou atrás da marroquina Kaoutar Farkoussi, que fez o tempo de 15m52s33’. A espanhola Ana Lozano arrecadou o bronze, em 16m00s17’. Já Andreia Crespo, também originária da Guarda, obteve a sua melhor marca da época nos 400 metros barreiras com o tempo de 58s31’, que lhe valeu o quinto lugar. Por sua vez, o covilhanense Samuel Barata terminou os 5.000 metros masculinos no 11º lugar em 14m14s93’. Portugal esteve representado nos Jogos do Mediterrâneo por 232 atletas, de 29 modalidades.