Jazz continua em destaque no TMG

Está a decorrer até dia 12 de julho o ciclo “Guarda in Jazz” com espetáculos e a apresentação de um livro no TMG.

Hoje à noite, 21h30, sobe ao palco do pequeno auditório o Trio Lokomotiv, que comemora os 20 anos de uma intensa atividade em Portugal e no estrangeiro. Amanhã é a vez do histórico Vítor Rua se apresentar na Guarda. Trata-se de um músico iconoclasta e irreverente que vem mostrar ao TMG a sua visão particular do jazz, acompanhado pelos Metaphysical Angels. Para ouvir há ainda João Hasselberg, contrabaixista de referência que traz “Spectral Songs” no sábado. O TMG recebe também duas atrações internacionais de grande relevo: o super trio The Bad Plus, oriundos dos Estados Unidos, que atuam no próximo dia 11 julho e os efervescentes canadianos Jazzamboka, que misturam jazz com ritmos africanos, no dia 12 de julho.