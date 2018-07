Secção: Sociedade

Entre julho e setembro a cidade mais alta é palco de mais uma edição do “Verão em Alta” com mais de 50 atividades

“Verão em Alta” anima centro urbano da Guarda até setembro

A apresentação do programa decorreu no Jardim José de Lemos, na Guarda

Música, teatro, desporto, cinema, visitas encenadas, Dj’s e muita animação não faltarão no programa “Verão em Alta”, que decorre até 9 de setembro na Guarda e contempla mais de 50 atividades. A iniciativa da Câmara da Guarda começou no domingo com a feira de antiguidades e colecionismo, na Alameda de Santo André, e visitas encenadas ao centro histórico pela Associação Hereditas.

Estimular a economia local e oferecer «uma agenda de programação cultural e ampla para todo o tipo de público» são alguns dos objetivos da autarquia guardense com este evento, segundo o vereador com o pelouro da cultura, Victor Amaral. Também o vice-presidente do município, Carlos Chaves Monteiro, disse que a programação anunciada pretende «aumentar a atração» da cidade nesta época do ano. Na música, o programa inclui um Festival de Blues, a realizar ao ar livre, no Jardim José de Lemos, entre os dias 2 e 5 de agosto, com concertos, sempre às 22 horas, de Delta Blues Riders (dia 2), TT Syndicate (3), Wax & Boogie (4) e Nuno Andrade Blues Drive (5). Ainda no ramo musical haverá ainda, como novidade, concertos na Igreja da Misericórdia com o grupo de gospel africano Aba Taano (16 de julho), Rão Kyao (10 de agosto), ConcertusPerTempora (17) e Lyra (24). O pátio da Sé Catedral também vai ganhar uma nova vida, no dia 21 de julho, com um concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras, às 22 horas, e, no dia seguinte, realiza-se um concerto de encerramento do Bendada Music Festival.

Para o dia 28 de julho está agendado, na Alameda de Santo André, o 38º Festival de Folclore da Guarda. Será também realizada a iniciativa Cinema no Museu e, nos meses de julho e de agosto, haverá visitas encenadas ao centro histórico da Guarda, pela Associação Hereditas. Estão ainda programados vários espetáculos de teatro pela Rede Artéria e pela rede cultural da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), com destaque para as produções “Sofia meu amor” do Trincheira Teatro, que decorre este sábado no Largo João de Deus, e “Os fragmentos Sonoros” da Coruja do Mato (20 de julho). O “Verão em Alta” contempla ainda atividades desportivas, como a partida de uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta (5 de agosto), a Night Run (este sábado) e a Perícia Automóvel da Guarda (9 de setembro).

Do cartaz fazem também parte a realização de feiras de antiguidades e colecionismo (5 de agosto e 2 de setembro) e o Sunset 1056, no ponto mais alto da Guarda, na Torre de Menagem, a 1.056 metros de altitude, no dia 1 de setembro. Para o dia 14 de julho está agendada uma Noite Branca, no centro histórico, que terá animação de rua e concertos com os grupos Prós e Contras, Expensive Soul e Mastiksoul. No mesmo dia, a autarquia da Guarda prevê inaugurar as obras de recuperação do edifício dos antigos Paços do Concelho, onde vai funcionar o Solar dos Sabores e a futura sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.