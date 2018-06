Secção: Opinião

Crónica Política

Reflexão para a mudança

Tempo de leitura: 2 m

Os dias de hoje estão impregnados de apologismo do próprio descurando o coletivo.

É a cultura do individualismo esquecendo a selva instalada nas relações laborais. É necessário haver legislação laboral que proteja genuinamente os trabalhadores e garanta a possibilidade de conciliarem a vida laboral com a vida familiar.

Quando o PSD vem com uma proposta de apoio à natalidade esquece as suas responsabilidades quando foi governo com o CDS e alterou a legislação laboral sempre no sentido de retirar direitos aos trabalhadores e facilitar e promover a exploração por parte do patronato. Foi o Governo PSD/CDS que, contra o sentido do progresso e desenvolvimento, promoveu o aumento dos horários de trabalho na Administração Pública para as 40 horas e a sua desregulação, que cortou feriados e dias de férias.

Foi o Governo PSD/CDS, a “troika” nacional, que quis ir mais longe que a “troika” estrangeira, que tudo fez para promover a precariedade laboral, que facilitou os despedimentos, destruiu meio milhão de postos de trabalho, fez a taxa de desemprego atingir níveis astronómicos e que, não satisfeito, ainda veio dificultar o acesso e cortar o valor do subsídio de desemprego, bem como diminuiu o alcance de outras prestações e apoios sociais.

Na verdade, este PSD que agora compõe o seu ar casto e imaculado, carpindo lágrimas, mágoas e lamentos vários sobre os problemas da natalidade, é exatamente o mesmo partido que congelou e cortou os salários dos pais destas crianças (por exemplo, mantendo o salário mínimo congelado em 485 euros desde 2011). A isto acresce que o atual governo PS aliou-se ao patronato e à UGT para precarizar ainda mais a vida dos trabalhadores com um novo Pacote Laboral.

Há outro caminho, este à esquerda do PS, e como o próprio não quer, cabe a si, caro leitor, contribuir na sua opção de classe, enquanto trabalhador, potenciar a necessária mudança de políticas que promovam a efetiva e necessária coesão territorial e social do nosso país.

Por: Honorato Robalo

* Militante do PCP