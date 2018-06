Secção: Desporto

Ciclismo

Belmonte coroou Domingos Gonçalves e Daniela Reis

Tempo de leitura: 2 m

Os novos campeões nacionais de ciclismo foram coroados nas estradas de Belmonte no último fim-de-semana. Domingos Gonçalves (Rádio Popular-Boavista), na foto, foi o grande vencedor destes Campeonatos ao conquistar os títulos de fundo e do contrarrelógio de elites.

No domingo, o barcelense venceu destacado os 181,8 quilómetros do circuito com início e final na terra natal de Pedro Álvares Cabral. O corredor integrou todas as fugas e a 15 quilómetros da meta surpreendeu os adversários com um ataque fulminante que não deu hipóteses aos adversários. Joni Brandão (Sporting-Tavira) foi segundo, a 30 segundos do vencedor, enquanto Henrique Casimiro (Efapel) terminou na terceira posição, a 34 segundos. O calor e um percurso exigente dizimaram o já depauperado pelotão, tendo chegado ao fim 26 dos 57 ciclistas que alinharam à partida. O guardense David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) foi um dos 31 corredores que desistiram da prova.

«O segredo da vitória foi conseguir poupar-me, graças à ajuda do Luís Gomes, que estava no grupo da frente, sempre a apoiar-me. À medida que o grupo foi diminuindo, percebi que podia ganhar, porque fiz um super-contrarrelógio na sexta-feira, o que é um excelente indicador. Ser duplo campeão enche-me de orgulho», afirmou Domingos Gonçalves no final da corrida. Nas restantes competições, Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport) também conseguiu a dobradinha ao vencer o contrarrelógio e a corrida de fundo de elites femininas. Já nos sub-23, Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) sagrou-se campeão nacional de fundo e o irmão Ivo (Hagens Berman Axeon) obteve o título no contrarrelógio, prova em que o manteiguense Francisco Moreira (Rádio Popular-Boavista) foi 12º a 4m53s do vencedor.