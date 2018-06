Secção: Desporto

Brasileiros pulverizam recordes do meeting da Guarda

Atletas do Brasil, Espanha, Guatemala e de Portugal marcaram presença, na passada sexta-feira no 19º Meeting Internacional de Atletismo da Guarda.

A pista do estádio municipal proporcionou momentos interessantes e boas marcas, obtidas por cinco atletas brasileiros. Em termos individuais, Shaina Mag (Sp. Braga) venceu em comprimento com 5,93 metros, Filipe Vital e Silva (Real Sociedad, Espanha) ganhou no lançamento do disco (54,13 metros), Duarte Eusébio (J. Vidigalense) foi o melhor no salto com vara (4,25) e Anabela Neto (Sporting) dominou o salto em altura (1,75 metros). O brasileiro Alexandre de Melo pulverizou o recorde da prova com no salto em comprimento com 8,14 metros e a compatriota Fernanda Raquel fez o mesmo no lançamento do disco com a marca de 62,63 metros, enquanto Marco Fortes (Sporting) venceu o lançamento do peso com 17,49 metros. Vera Lima (Grecas) ganhou a corrida dos 400 metros (59s70’), Andreia Pingueiro (UC Eirense) venceu os 800 metros em 2m14s23’ e João Fonseca (Benfica) foi o primeiro em masculinos (1m50s69’).

Nos 400 metros barreiras ganhou a guardense Andreia Crespo (Sporting) com o tempo de 59s09’ e o brasileiro Márcio Telles (49s76’) venceu em masculinos. A compatriota Vitória Rosa foi a mais rápida nos 200 metros e estabeleceu um novo recorde do meeting com o tempo de 23s08’. Na mesma distância, mas nos homens, ganhou outro brasileiro, Aldemir Júnior, em 20s32’, novo recorde. Já o guatemalteco Gerber Mena dominou a prova dos 400 metros em 48s44’. A par desta competição realizou-se ainda o Meeting Jovem com os seguintes resultados: Matilde Simões e André Osório (ambos do Sport Viseu e Benfica) venceram os 150 metros de infantis; Ana Rita Lopes (Penta Clube Covilhã) e Guilherme Pais (GCA Donas) foram os mais rápidos nos 250 metros iniciados; e Gabriela Santos (NS Leões da Fronteira, Vilar Formoso) e Rodrigo Martins (Casa Benfica Abrantes) ganharam os 1.000 metros dos infantis.

Nos 1.500 metros dos iniciados os primeiros a corta a meta foram Sara Amaral (GCA Donas) e Júlio Couceiro (Casa Benfica Abrantes). O meeting foi organizado pela Associação de Atletismo da Guarda, com o apoio da autarquia.