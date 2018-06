Secção: Região

Figueira de Castelo Rodrigo

Torre de Almofala alvo de requalificação

O município de Figueira de Castelo Rodrigo já iniciou a requalificação da Torre de Almofala, classificada como monumento nacional, num investimento que ultrapassa o meio milhão de euros,

«A também conhecida como Torre das Águias é um monumento importantíssimo que tem um valor histórico e patrimonial incalculável», sublinha o presidente da autarquia, lembrando que aquele antigo templo romano, reconvertido em atalaia na Idade Média, estava para ser requalificado «há mais de 16 anos». Paulo Langrouva adianta que a intervenção foi validada pela Direção Regional da Cultura do Centro e tem garantido financiamento comunitário da ordem dos 400 mil euros. «É um marco importante, também, naquilo que será a oferta turística do concelho» de Figueira de Castelo Rodrigo, acrescenta o edil, uma vez que após esta requalificação a autarquia vai ali criar um centro interpretativo dotado de novas tecnologias. Está também planeada a melhoria das acessibilidades ao local.

Segundo o município, antigas escavações arqueológicas realizadas junto da Torre de Almofala revelaram uma ara votiva do Casarão da Torre, que apresenta a inscrição “CIVITAS COBELCORVM”. «Pode entender-se como uma referência à capital dos Cobelcos, um povo de que não havia referência. O achado leva a supor que terá existido no local uma povoação de certa importância e que altera o mapa de distribuição das cidades conhecidas no período da ocupação romana da Península Ibérica», destaca a autarquia.