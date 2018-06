Secção: Sociedade

Conselho Executivo da operadora reuniu com empresários, instituições de ensino superior e autarquias da Covilhã e da Guarda

Altice pondera criação de laboratório de investigação na Covilhã

Tempo de leitura: 3 m

Data Center da Covilhã vai armazenar dados de um dos maiores fabricantes mundiais de software

A administração da Altice reuniu na passada sexta-feira com as autarquias, o Politécnico e a UBI e empresários da Guarda e Covilhã. O encontro foi mais produtivo na “cidade-neve”, pois a operadora anunciou que a SAP, um dos maiores fabricantes mundiais de software, vai alojar dados no Data Center.

«Fechámos um acordo com a SAP, que certificou este Data Center como um dos primeiros, senão o primeiro a nível europeu, a poder alojar soluções dessa empresa», revelou Alexandre Fonseca no final da visita à Covilhã, que acrescentou que a ampliação daquele projeto acontecerá «quando o mercado o exigir». O presidente do Conselho Executivo da Altice adiantou, no entanto, que a taxa de ocupação do Data Center cresceu dois dígitos em três anos, pelo que, «a manter-se este ritmo, a médio prazo também haverá necessidade de expandir». E quando isso acontecer, «temos a capacidade financeira, temos o músculo financeiro para o fazer, isso que fique claro», disse o administrador.

Na Covilhã, Alexandre Fonseca adiantou que foi analisada a possibilidade da empresa poder vir a fixar na cidade um dos laboratórios de investigação e inovação da Altice Labs ligado à tecnologia da saúde. Uma hipótese bem acolhida pelo presidente da Câmara, para quem a cidade tem as «condições propícias» para acolher esse polo e que a autarquia está inteiramente disponível para ajudar a concretizar o projeto. «Temos uma universidade com prestígio e massa crítica capaz e diferenciadora, consentânea com as necessidades de um polo desta natureza» considerou Vítor Pereira.

Pouco depois, o Conselho Executivo da Altice esteve no IPG, onde ficou a conhecer as necessidades dos empresários, nomeadamente do “cluster” do automóvel, e das instituições da Guarda, bem como a possibilidade de reativar uma parceria com o Politécnico em cursos tecnológicos. «Levamos contactos muito importantes para trazermos projetos de investigação e de investimento», disse Alexandre Fonseca no final do encontro. «A Guarda já tem hoje a capacidade de se apresentar, com solidez, como candidata a algo, coisa que se calhar não tinha no passado», afirmou Álvaro Amaro, para quem empresas da dimensão da Altice «já olham para a cidade com maior interesse e acho que vamos bons proveitos disso no futuro».

Por sua vez, o presidente do IPG adiantou que poderá ser retomada a parceria com a Altice para o curso técnico superior profissional de infraestruturas “cloud”, redes e data center. Constantino Rei disse ainda esperar que a Fundação Portugal Telecom continue a apoiar o desenvolvimento do projeto “Magic Key”. «Quisemos sinalizar a importância e o interesse em aprofundar estas parcerias», disse o responsável, que também manifestou disponibilidade para acolher um Altice Lab «ou outro projeto que a empresa considere interessante desenvolver na região».