Sete localizações para pavilhão multiusos na Guarda

Há sete localizações para o futuro Centro de Exposições Transfronteiriço que a Câmara da Guarda quer construir na cidade.

Trata-se do estádio municipal; zona da feira quinzenal; antiga fábrica Tavares, no Rio Diz; terreno junto à rotunda das Portas da Cidade – mais conhecida por rotunda da mão; antiga fábrica da Delphi, na Estação; Quinta da Maúnça e parque urbano do Rio Diz.

Os locais deste pavilhão multiusos com cerca de 10 mil metros quadrados constam de um estudo encomendado pela autarquia a uma empresa do Porto, a Ventura Office Global Architects Associates, que foi hoje divulgado numa sessão realizada no jardim do Solar do Vinho. »É um estudo, não é uma decisão», disse o presidente do município. Segundo Álvaro Amaro, a Câmara vai escolher uma dessas hipóteses tendo em conta «várias condicionantes, a financeira e não só». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.