Secção: Atualidade

Hoje há desfile das marchas populares na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Hoje à noite (21h30) há novamente marchas populares de São João na Guarda, com o desfile, na Praça do Município, que conta com participação das seis marchas da Guarda (Alfarazes, Bairro da Luz, Póvoa do Mileu, Bairro do Pinheiro, São Vicente e Sequeira), além da convidada marcha de Alcântara (Lisboa).

Amanhã, dia de São João, realiza-se a feira anual, no centro da cidade, na envolvente do Jardim José de Lemos e nas ruas Vasco Borges, Batalha Reis e Soeiro Viegas. Já na festa de encerramento dos Santos do Bairro serão divulgados os vencedores dos concursos da marcha e da boneca de cristal. Neste último desafio participam nove bairros, entre os quais o estreante Guarda-Gare, que vão disputar um prémio de 1.200 euros. Este ano a melhor boneca de cristal será eleita por um júri (50 por cento) e por uma votação online na página do município (50 por cento). Já as marchas serão avaliadas pelos elementos da marcha convidada. As três melhores recebem 1.000, 500 e 300 euros, respetivamente, sendo que a vencedora vai ainda apresentar-se em Alcântara. Além destes prémios, a autarquia atribui um apoio de 500 euros para cada festa de bairro, de 100 euros pela participação no concurso da boneca e de 1.500 euros pela conceção da marcha.