Secção: Atualidade

Recriação das Bodas Reais este fim-de-semana em Trancoso

A Festa da História – A Recriação das Bodas Reais de D. Dinis e de Isabel de Aragão está de volta a Trancoso este fim-de-semana. Durante dois dias não faltarão tendas de artesanato, tabernas, tendas militares e de ofícios medievais, animação, entre outras atividades. Hoje o recinto estará aberto entre até à meia-noite e o programa será dedicado ao Padre Costa e à Demanda de João Tição. Já amanhã a Festa da História pode ser visitada entre as 10 e as 19 horas, com o esposamento e bodas de D. Dinis e Isabel de Aragão às 17 horas.

