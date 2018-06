Secção: Atualidade

UBI prepara-se para ter acreditação institucional da A3ES

Tempo de leitura: 1 m

A Universidade da Beira Interior (UBI) deverá receber a acreditação atribuída às instituições pela A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O processo está perto de ser concluído e esteve em análise na reunião do Conselho Geral da UBI (CG-UBI) que decorreu na sexta-feira.

Com esta acreditação, a UBI vê certificada a qualidade geral do seu funcionamento e terá uma relação de maior autonomia face à entidade que aprova e acredita o funcionamento dos cursos de Ensino Superior portugueses. «O conceito destas avaliações por parte da A3ES é dar uma autonomia diferente às instituições em que são detetadas fragilidades, face àquelas com os seus órgãos internos a funcionar solidamente. É importante que a UBI tenha este nível para a aprovação ou acreditação de novos cursos. A expectativa é que isso venha a acontecer mais rapidamente, com esse processo», considera José Ferreira Gomes.

Na mesma reunião do Conselho Geral, foi avaliado o processo relativo ao Centro de Competências em Cloud, formalizado em 2015, que deverá avançar definitivamente este ano. De acordo com o presidente do CG-UBI existe a expectativa de que o financiamento seja aprovado no próximo mês de setembro e com isso criar um núcleo «muito importante nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, particularmente nos serviços às empresas, às entidades públicas e aos cidadãos».