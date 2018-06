Secção: Atualidade

Alunos da Beira Interior recolheram mais de três mil litros de Óleo Alimentar Usado

Tempo de leitura: 2 m

Chegou ao fim a primeira edição da Escola PRIO TOP LEVEL, iniciativa ambiental que em quatro meses conseguiu mobilizar 23 escolas e perto de seis mil alunos da Beira Interior para a recolha de Óleos Alimentares Usados na região. No final da iniciativa foram recolhidos em dez municípios da região da Cova da Beira (Figueira Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Guarda, Manteigas, Belmonte, Fundão, Seia, Gouveia e Covilhã) 3.273 litros de óleo alimentar usado, representando uma média de 0,64 litros recolhidos por aluno.

Esta iniciativa coorganizada pela PRIO BIO e Hardlevel, em parceria com as Agências de Energia e Ambiente – RNAE e ENERAREA, teve como objetivo sensibilizar a comunidade escolar da Beira Interior para a importância da recolha de OAU’s e como estes podem ser transformados em biodiesel.

A Escola Básica do Bairro da Luz, na Guarda, foi a grande vencedora, pois em média cada aluno recolheu 6,25 litros de OAU’s. Muito perto ficaram os alunos da EB1 das Atalaias, no Fundão, que conseguiram recolher em média 5,49 litros de OAU. A completar o pódio ficou a Escola Evaristo, em Seia, tendo cada aluno juntado 2,44 litros.

Os prémios foram entregues na Escola Básica do Bairro da Lus, que recebeu um sortido de materiais lúdicos e educativos para a sua nova biblioteca no valor de 750 euros. As primeiras dez escolas a recolher mais OAU receberam um total de 2500 euros em equipamentos como livros, mesas de ping-pong, microscópios, planetários, material para ginástica e jogos de tabuleiro, bens e/ou serviços educativos, lúdicos e de lazer previamente identificados pelos professores responsáveis.