Altice revela que data center da Covilhã vai alojar dados da SAP

O presidente executivo da Altice Portugal anunciou hoje que a SAP, um dos maiores fabricantes mundiais de software, vai alojar dados no Data Center da Covilhã.

«Continuamos a trazer cada vez mais clientes nacionais, também já há alguns clientes internacionais que estão aqui alojados. Fechámos um acordo com a SAP, que certificou este Data Center como um dos primeiros, senão o primeiro a nível europeu, a poder alojar soluções dessa empresa», afirmou Alexandre Fonseca.

Este responsável falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, no âmbito de uma deslocação que o Conselho Executivo da operadora está a fazer à Beira Interior.

Na Guarda, a reunião, que envolveu o presidente da Câmara, o presidente do Instituto Politécnico, o presidente do NERGA e empresários da região, serviu apenas para abordar os investimentos na rede da Altice no concelho.