Secção: Atualidade

Favoritos confirmam estatuto no contrarrelógio de Belmonte

Tempo de leitura: 2 m

Domingos Gonçalves (Rádio Popular-Boavista) sagrou-se hoje, em Belmonte, campeão nacional de contrarrelógio.

O corredor foi o mais forte no percurso de 33,7 quilómetros, que concluiu em 43m06s, menos 12 segundos que o favorito José Gonçalves (Team Katusha-Alpecin). O colega de equipa Tiago Machado completou o pódio, a 20 segundos do vencedor. O trio foram os únicos ciclistas classificados abaixo do dos 44 minutos.

Nos sub-23 outro foi outro favorito, Ivo Oliveira (Hagens Berman Axeon), a conquistar o título, o primeiro da sua carreira. O corredor terminou os 24,1 quilómetros de prova em 31m35s, com uma folgada margem de 28 segundos sobre o companheiro de equipa João Almeida, segundo classificado. O terceiro foi Tiago Antunes (Aldro Team), a 1m51s do mais veloz. O manteiguense Francisco Moreira (Rádio Popular-Boavista) terminou no 12º lugar a 4m53s do vencedor.

No contrarrelógio da elite feminina venceu Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport), que conquistou o título pela quarta vez ao ser a mais rápida nos 24,1 quilómetros. Num exercício individual em que foi claramente superior, Daniela Reis venceu em 38m43s, menos 1m09s que Maria Martins (Sopela), campeã de juniores em 2017, e 3m26s que Soraia Silva (Sopela), vencedora do “crono” em 2017.

O programa do Campeonato Nacional de Estrada prossegue neste sábado em Belmonte. Às 11 horas correm as femininas. O pelotão vai juntar as ciclistas de elite com as juniores, as cadetes e as masters. As ciclistas da categoria principal vão percorrer 107 quilómetros, resultantes de cinco voltas ao circuito de 21,4 quilómetros. As juniores completam menos uma volta, ficando-se pelos 85,6 quilómetros, enquanto as cadetes e as masters têm de cumprir três voltas e 64,2 quilómetros.

Ainda no sábado, a partir das 15 horas, é a vez do pelotão de sub-23 competir pelo título nacional de fundo. Tal como acontecerá no dia seguinte com os corredores de elite, os sub-23 percorrem 76 quilómetros e só depois entram no circuito de Belmonte. A prova acabará à quarta passagem pela meta, quando estiverem cobertos 160,4 quilómetros.