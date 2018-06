Secção: Desporto

Grande Prémio de Portugal corre-se em Gouveia

Catorze anos depois, Gouveia volta a receber no fim-de-semana o Grande Prémio de Portugal de Trial, quarta prova do Mundial da modalidade mais técnica do motociclismo de competição.

A competição vai decorrer no Parque da Senhora dos Verdes, em Cativelos, onde estará instalado o “paddock”, o parque fechado e todas as 15 zonas de obstáculos que serão percorridas no domingo. Segundo a organização, a cargo do Clube Talentos & Objetivos, Câmara de Gouveia e Federação de Motociclismo de Portugal, a perícia dos melhores especialistas do trial mundial poderão ser facilmente acompanhadas pelos espetadores, que vão poder circular a pé num raio de 500 metros em torno da pista. Está prevista a participação dos 15 pilotos da categoria maior (TrialGP), bem como das classes de Trial2 e Trial125, num total que rondará as sete dezenas de inscritos. Entre eles vai estar Diogo Vieira (na foto), na classe Trial2, o melhor piloto português na modalidade e conta no seu currículo vários títulos nacionais. A partir das 9 horas de sábado realizam-se as provas de qualificação, que vão decidir a ordem de partida no domingo, dia em que os pilotos terão de efetuar duas voltas num percurso repleto de obstáculos. A competição tem início pelas 9 horas, realizando-se a segundo volta a partir das 12h05.