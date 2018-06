Secção: Desporto

Ciclismo

David Rodrigues venceu última etapa do Grande Prémio ABIMOTA

Tempo de leitura: 1 m

David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) venceu no domingo a última etapa do Grande Prémio de ciclismo ABIMOTA, entre Anadia e Águeda (156,3 quilómetros).

O corredor guardense conquistou ao sprint a sua segunda vitória como profissional ao destacar-se na linha da meta do grupo que o acompanhava na fuga formada nos últimos quilómetros da quinta tirada. David Rodrigues terminou a prova no oitavo lugar da geral, ganha pelo colega de equipa Óscar Pelegri, que “roubou” a camisola amarela a Raúl Alarcón (W52-FC Porto) no último dia. «Foi uma etapa bastante difícil, onde estive o dia todo na fuga e no final tinha o Oscar Pelegri com possibilidade de ganhar a prova. Enquanto equipa conseguimos fazê-lo. Eu, mesmo no fim, tentei surpreender e também consegui. Foi uma vitória de muito sacrifício, mas já merecíamos», declarou o guardense no final. Por sua vez, o sub-23 Francisco Moreira, natural de Manteigas, que também alinha na RP-Boavista, foi 67ª na etapa.

Na véspera, o pelotão passou pela Guarda rumo a Mortágua, vindo de Almeida, naquela que foi, com 184,4 quilómetros, a etapa rainha de uma das provas velocipédicas mais antigas do calendário nacional. A vitória sorriu ao espanhol Xuban Errazkin (Vito-Feirense-Blackjack), líder da classificação da Juventude. Na sexta-feira o Grande Prémio ABIMOTA esteve em Belmonte, onde Sérgio Paulinho (Efapel) venceu um circuito de 70,8 quilómetros pelo concelho.