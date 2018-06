Secção: Atualidade

"A Guarda e a Capitalidade Europeia: Desafios e oportunidades" estiveram em debate na Guarda

Joaquim Sapinho, Cucha Carvalheiro, Fernanda Lapa e Gabriel Calvo estiveram hoje na Guarda, para participar na Conversa Aberta "A Guarda e a Capitalidade Europeia: Desafios e oportunidades", que decorreu esta tarde no Paço da Cultura. A sessão decorreu no âmbito da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027 e do 3º Simpósio Internacional de Arte Contemporânea.