Secção: Atualidade

MP pede condenação do presidente da Câmara e de ex-presidente da Assembleia Municipal da Covilhã

Tempo de leitura: 1 m

O Ministério Público (MP) pediu ontem a condenação do presidente da Câmara da Covilhã e de um ex-presidente da Assembleia Municipal por prevaricação de titular de cargo político, enquanto a defesa diz que o caso nem deveria ter chegado a julgamento.

Para o MP, Vítor Pereira e Manuel Santos Silva, respetivamente, devem ser condenados a quatro anos de pena suspensa. No caso de Vítor Pereira, o MP também pede a perda de mandato, que fundamenta com a necessidade de «prevenção geral especial», motivada pelo facto do autarca se manter em funções depois de ter sido reeleito nas últimas autárquicas, em 2017.

O advogado de Vítor Pereira afirmou que, se o MP acreditasse efetivamente na ilicitude do acordo, teria acusado todos os vereadores que votaram a favor.

A leitura da sentença ficou marcada para o dia 11 de julho às 14 horas.