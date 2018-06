Secção: Atualidade

Pelotão do Grande Prémio ABIMOTA passa hoje pela Guarda

O Grande Prémio de ciclismo ABIMOTA passa hoje pela Guarda na quarta e penúltima etapa da prova, que vai ligar Almeida a Mortágua.

A tirada tem 184,4 quilómetros e a partida está marcada para as 11h55 na Praça 25 de Abril, em Almeida. O pelotão vai passar por Vilar Formoso, seguindo depois pela EN 16 em direção a Pínzio (12h58), Granja (13h04), Almeidinha (13h07), Alto de Valdeiras (13h11), Gonçalbocas (13h14) e Arrifana (13h18).

Os corredores entram na Guarda-Gare cerca das 13h22 em direção à rotunda do Bairro de São Domingos, Alvendre (13h30), antigo IP5, Porto da Carne, Lageosa do Mondego (13h50), Ratoeira, Celorico da Beira, Vila Boa do Mondego, Ponte de Juncais (Fornos de Algodres), Chãs de Tavares, Mangualde, Tondela e Mortágua, onde o final da etapa está previsto para as 16h30.

Ontem, o português Sérgio Paulinho (Efapel) venceu isolado a terceira etapa, que consistiu num circuito de 70,8 quilómetros pelo concelho de Belmonte. O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), terceiro classificado, continua de amarelo.

O vice-campeão olímpico em Atenas2004 terminou com dois segundos de vantagem sobre Luís Mendonça (Aviludo-Louletano), segundo classificado, e 35s sobre Alarcón. Com este resultado, o corredor da equipa algravia ficou a 13 segundos do líder. O guardense David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) terminou na 20ª posição e o manteiguense Francisco Moreira, colega de equipa, foi 69º.

Na geral, David Rodrigues é 18º e o sub-23 Francisco Moreira ocupa o 66º lugar. O Grande Prémio Abimota é uma das provas velocipédicas mais antigas do calendário nacional e conta, nesta edição, com a participação de 15 equipas e 119 corredores.