Secção: Atualidade

Portugal entra em campo no Mundial contra a Espanha

A seleção portuguesa estreia-se esta sexta-feira no Mundial2018 de futebol, frente a Espanha, em Sochi, em jogo do Grupo B.

Na primeira jornada, Portugal vai ter pela frente um dos candidatos ao título e seleção que conquistou o torneio em 2010, na África do Sul, tendo nesse ano eliminado a equipa portuguesa nos oitavos de final.

A seleção nacional participa no Campeonato do Mundo com o estatuto de campeão europeu e tem os 23 eleitos disponíveis para o embate com os espanhóis, que vão estrear o selecionador Fernando Hierro, que ocupou o lugar de Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, que foi despedido a dois dias do início do Mundial e assinou pelo Real Madrid.

Portugal joga com Rui Patrício, Cédric, Fonte, Pepe, Guerreiro, William, Moutinho, Bruno Fernandes, Ronaldo, Gonçalo Guedes e Bernardo Silva.

Espanha alinha com David De Gea; Nacho, Sergio Ramos, Gerard Piqué e Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets e Andrés Iniesta; Isco, Diego Costa e David Silva.