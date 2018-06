Secção: Sociedade

Dez bairros da cidade participam este ano nos Santos do Bairro com bailes populares, marchas e bonecas de cristal

Guarda em festa até ao São João

Tempo de leitura: 2 m

Marchas de seis bairros vão desfilar no dia 23 na Praça do Município

Os Santos do Bairro, iniciativa de animação promovida pela Câmara da Guarda com as coletividades locais por ocasião dos santos populares, começou ontem em São Vicente, na zona histórica da cidade.

Foi a primeira de dez festas agendadas até dia 24, data da feira anual de São João, num evento que contempla gastronomia, bailaricos, marchas populares, o concurso da boneca de cristal, uma feira de artes e ofícios. A quinta edição dos Santos do Bairro vai envolver 1.400 pessoas de todos os bairros da Guarda, onde haverá festa diariamente até dia 21. Hoje será a vez do Bairro do Pinheiro se engalanar, seguindo-se o Bairro da Luz (amanhã), Alfarazes (sábado), Bairro de São Domingos (domingo), Póvoa do Mileu (segunda-feira), Sequeira (terça-feira), Lameirinhas (dia 20) e Bonfim (dia 21) – são mais três do que no ano passado. Na véspera de São João haverá festa rija na Praça do Município, onde haverá gastronomia, animação, uma feira de artes e ofícios, baile e o desfile das seis marchas populares da Guarda, além da convidada marcha de Alcântara (Lisboa).

Já o dia de São João começa com a tradicional feira anual, no centro da cidade, na envolvente do Jardim José de Lemos e nas ruas Vasco Borges, Batalha Reis e Soeiro Viegas, e termina novamente na Praça do Município com a festa de encerramento durante a qual serão divulgados os vencedores dos concursos da marcha e da boneca de cristal. Neste último desafio participam nove bairros, entre os quais o estreante Guarda-Gare, que vão disputar um prémio de 1.200 euros. Este ano a melhor boneca de cristal será eleita por um júri (50 por cento) e por uma votação online na página do município (50 por cento). Já as marchas serão avaliadas pelos elementos da marcha convidada. As três melhores recebem 1.000, 500 e 300 euros, respetivamente, sendo que a vencedora vai ainda apresentar-se em Alcântara. Além destes prémios, a autarquia atribui um apoio de 500 euros para cada festa de bairro, de 100 euros pela participação no concurso da boneca e de 1.500 euros pela conceção da marcha.

Segundo Álvaro Amaro, os Santos do Bairro são já «uma das marcas» da cidade. «A marca já está a ficar mais forte», sendo que o objetivo é, «em primeiro lugar, envolver o mais possível os guardenses e, em segundo, chamar mais gente para ver», afirmou o presidente da Câmara.