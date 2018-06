Secção: Sociedade

IPG e empresas abrem curso para formar quadros intermédios para a indústria automóvel

As empresas de cabos e componentes para automóveis da Guarda juntaram-se ao Instituto Politécnico, com o apoio da autarquia, para criar um curso técnico superior profissional (TeSP) de Indústria Automóvel. A formação vai arrancar no próximo ano letivo no IPG e servirá para colmatar a falta de mão-de-obra qualificada na região para esta indústria que emprega atualmente mais de 1.200 pessoas.

Curso técnico superior profissional (TeSP) de Indústria Automóvel terá emprego garantido, dizem os promotores

Este pode ser o primeiro passo para a criação de um centro tecnológico do “cluster” automóvel, que continua a crescer graças às mudanças geradas pela conetividade e pela condução autónoma. A autorização de abertura do curso na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) foi publicada no passado dia 4 em “Diário da República”. O despacho da Direção-Geral do Ensino Superior refere que o mesmo se destina a formar profissionais que possam «identificar e caracterizar os principais materiais utilizados na conceção de componentes para a indústria automóvel, com conhecimentos alargados sobre as principais tecnologias e processos de fabrico e respetivos sistemas de automação e controlo». Uma semana depois os responsáveis da Coficab, Dura Automotive, ACI e Sodecia rubricaram com o IPG e a autarquia a respetiva declaração de compromisso. «O curso nasceu nas empresas para o Politécnico. O que vamos ensinar é aquilo que os alunos precisam saber para responder aos objetivos elencados pelos profissionais», disse Constantino Rei. O presidente do Instituto guardense disse esperar que este TeSP abra em setembro e «com todas as vagas ocupadas».

É que os estudantes deste curso terão emprego garantido no final da formação. Isso mesmo sublinharam os representantes das empresas. «A falta de capital humano é a principal carência da Guarda, que tem uma das melhores localizações do país para atrair investimento», afirmou Fernando Grilo. O diretor da unidade da Dura Automotive admitiu mesmo que, com este projeto, vai conseguir «“vender” melhor» a fábrica de Vila Cortês do Mondego dentro do grupo. Também João Cardoso, diretor-geral da Coficab, que tem projetada uma nova unidade para plataforma logística destinada exclusivamente à nova geração de automóveis, assumiu que «este curso vai permitir formar pessoas para as nossas empresas e contribuir para fixar jovens na região, o que é estruturante para a Guarda». Gabriel Alves, diretor da Sodecia, que labora no parque industrial, acrescentou que «temos necessidade de pessoas com esta formação para crescer na Guarda», pelo que este curso é «uma garantia de emprego».

Já Fernando Amaral, diretor da ACI, também sediada no parque industrial da cidade, considerou que este acordo é o primeiro passo «de outros que se seguirão». O responsável aludia à possibilidade de criação na Guarda de um Centro Tecnológico do Setor Automóvel. O projeto está previsto no protocolo assinado na segunda-feira, pois os parceiros assumem o compromisso de «criação de sinergias necessárias para a construção de uma parceria estratégica, nos domínios da experimentação, investigação, inovação, formação e transferência de conhecimento e tecnologia nas áreas da indústria automóvel do concelho», lê-se no documento. A Câmara da Guarda contribui com o apoio financeiro, logístico e institucional às atividades que os restantes parceiros acordem desenvolver, nomeadamente a abertura de um Centro Tecnológico cujo principal objetivo será apoiar as empresas do setor «na sua modernização e adaptação de novas tecnologias nos seus produtos e processos de fabrico». Trata-se de um empreendimento mais arrojado que Álvaro Amaro disse começar com o curso a lecionar no IPG. «É uma primeira etapa para fixar pessoas e potenciar a hipótese dos mais jovens terem emprego, formação e dedicarem-se à investigação», afirmou o presidente do município, para quem esta cerimónia é «um momento histórico» para a Guarda.

IPG com nova residência de estudantes

Nesta sessão foi também assinado o protocolo de transferência para o IPG de uma residência de estudantes tutelada pelo Ministério da Educação. A unidade, situada junto à Secundária Afonso de Albuquerque, acolhe atualmente alunos do ensino secundário e vai receber estudantes do Politécnico no próximo ano letivo. «Esta transferência é um alívio porque as nossas residências têm estado lotadas nos últimos anos e o mercado de alojamento local não tem respondido às necessidades», afirmou Constantino Rei. Entretanto, o executivo guardense deliberou, por unanimidade, renovar o acordo de parceria e atribuir 30 mil euros ao IPG, mais cinco mil que no protocolo anterior, para apoiar a captação de estudantes estrangeiros.