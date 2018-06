Secção: Atualidade

SIAC leva exposições a Vila Nova de Foz Côa

Tempo de leitura: 1 m

O Simpósio Internacional de Arte Contemporânea chegou hoje a Vila Nova de Foz Côa com as exposições de Serigrafia Digital e Poesia Visual – Coleção Museu da Guarda, que estão patentes na Sala de Exposições do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa. Durante a manhã decorreu ainda a apresentação do projeto do Museu do Saca Rolhas.

Seguiu-se, da parte da tarde, a inauguração da exposição de fotografia do repórter parlamentar Joshua Benoliel, que contou com a presença e intervenção de Francisco Távora, do Museu da Assembleia da República. A mostra está patente na Biblioteca Municipal.

