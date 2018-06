Secção: Atualidade

Curso tecnológico no IPG junta empresas do setor automóvel, autarquia e Politécnico da Guarda

A Câmara da Guarda, o IPG e as empresas ACI, Sodecia, Coficab e Dura Automotive, todas do setor de componentes e cabos para automóveis, assinaram esta segunda-feira uma declaração de compromisso para a criação de um curso técnico superior profissional (TeSP) de Indústria Automóvel no Politécnico da Guarda.

O curso vai ser ministrado no próximo ano letivo e destina-se a formar profissionais para aquelas empresas instaladas no concelho.

O despacho da Direção-Geral do Ensino Superior que autoriza o funcionamento do curso na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) no ano letivo de 2018-2019 foi publicado segunda-feira em "Diário da República".

Na sessão foi também rubricado um protocolo entre o IPG e a Direção Regional de Educação do Centro para a cedência da residência de estudantes situada nas proximidades da Torre de Menagem.

