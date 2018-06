Secção: Atualidade

Carlos Peixoto renova liderança da distrital do PSD

Com 1.025 votos Carlos Peixoto foi de novo eleito presidente da distrital do PSD. Na corrida estava Ângela Guerra que obteve 588 votos. De um total de 2.450 militantes no Distrito da Guarda, dirigiram-se às urnas 1.648. Registaram-se ainda 8 votos em branco e dois nulos. Carlos Peixoto venceu em todas as concelhias, excepto nas de Pinhel e Almeida e Manteigas, onde Ângela Guerra teve mais votos.