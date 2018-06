Secção: Atualidade

Natura Glamping e Casa da Várzea conquistam galardão Green Key



O Natura Glamping, no Fundão, e a Casa da Várzea, em Vila Soeiro do Chão (Fornos de Algodres), foram galardoados ontem com prémio Green Key, que premeia anualmente as empresas que se distinguem no turismo ambiental e sustentável. Na região centro, foram 21 os espaços premiados (mais quatro do que no ano passado).

O galardão Green Key é uma candidatura submetida pelos promotores, que podem ser empreendimentos turísticos, alojamentos locais ou restaurantes. Após uma análise detalhada de todos os elementos, cada um dos candidatos recebe uma visita técnica. O processo culmina numa reunião nacional, momento em que um júri emite um parecer final sobre as candidaturas de todo o país.

Os premiados da região centro são os seguintes: Real Abadia Congress And Spa (Alcobaça); Your Hotel And Spa (Alcobaça); Sabores D´Italia (Caldas da Rainha); Luz Charming Houses (Fátima/Ourém); Casa da Várzea (Fornos de Algodres); Parque de Campismo Natura Glamping (Fundão); Lisotel Hotel & Spa (Leiria); Cerdeira Village (Lousã); Alegre Hotel (Mealhada); Casa da Lagoa (Mira); Hotel Parque Serra da Lousã (Miranda do Corvo); Apartamentos Marilda Vista Mar (Nazaré); Apartamentos Marilda Vista Terra (Nazaré); Aquahotel (Ovar); Furadouro Boutique Hotel (Ovar); Quinta Vale Porcacho (Tábua); Dolce Campo Real (Torres Vedras); Hotel Areias do Seixo (Torres Vedras); Hotel Promar (Torres Vedras); Noah Surf House (Torres Vedras); e Roots Food & Wine (Torres Vedras).