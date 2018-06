Secção: Desporto

Rali

Vitória histórica da ARC Sport na Grécia

Tempo de leitura: 2 m

A equipa de Aguiar da Beira ARC Sport fez história ao vencer, com Bruno Magalhães, o emblemático Rali da Acrópole, considerado um dos mais duros e seletivos da Europa. Com este triunfo, o piloto português entra na corrida pelo título europeu e mantém-se no segundo lugar atrás do russo Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5), que foi 19º.

Bruno e Hugo Magalhães (Skoda Fabia R5) lideraram a prova grega, a terceira do campeonato, desde o primeiro dia e foi gerindo a vantagem até ao final conquistando a primeira vitória portuguesa neste rali. A dupla terminou com um tempo de 3h02m09s4’, deixando os húngaros Herczig Norbert/Ferencz Ramón (Skoda Fabia R5) a 29,1 segundos, em segundo lugar, e os polacos Hubert Ptaszek/Maciej Szczepaniak (Skodia Fabia R5) a 1m37s, em terceiro. «É um sonho tornado realidade. Uma felicidade enorme por termos conseguido este magnífico resultado numa prova como esta, que está no imaginário de todos. Superámos o segundo lugar conseguido o ano passado, diminuímos significativamente a diferença para o líder do campeonato e estamos na luta pelo título. Era impossível correr melhor», declarou Bruno Magalhães no final da prova.

Além desta vitória, outros dois carros preparados pela ARC Sport chegaram ao final. A dupla portuguesa Aloísio Monteiro/ André Couceiro (Skoda Fabia R5) terminou no 12º lugar e a equipa espanhola Emma Falcón/ Eduardo González (Citroen DS3 R3 T) foi segunda na categoria RC3. «Já ninguém nos pode tirar esta fantástica conquista que muito nos orgulha. Toda a equipa da ARC Sport está de parabéns com estes resultados e muito orgulhosa dos seus pilotos, tendo em conta o grande esforço de preparação que esta prova exigiu», afirmou, por sua vez, Augusto Ramiro, responsável da ARC. A próxima prova do Europeu de Ralis corre-se de 15 a 17 de junho em Chipre.