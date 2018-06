Secção: Política

Carlos Peixoto e Ângela Guerra, os atuais deputados sociais-democratas na Assembleia da República pelo círculo da Guarda, são os candidatos

Distrital do PSD da Guarda vai a votos no sábado

Tempo de leitura: 2 m

O atual líder social-democrata da Guarda recandidata-se a um terceiro mandato e é acompanhado por Júlio Sarmento (Assembleia Distrital), Peres de Almeida (Conselho de Auditoria Financeira) e Denise Fragona (Conselho de Jurisdição). Na comissão política distrital João Prata ao cargo de secretário, enquanto Carlos Condesso e Fernando Andrade candidatam-se a vice-presidentes. Da lista de elementos que compõe o Conselho Distrital Estratégico, um órgão que vai trabalhar com a comissão política para apresentar um programa político «para o distrito» com vista às legislativas de 2019, fazem parte, entre outros, Anabela Sardo (professora da ESTH do IPG), António Robalo (presidente da Câmara do Sabugal), Dulcineia Catarina Moura (coordenadora da Associação Territórios do Côa), Luís Aragão (engenheiro civil), e Rita Figueiredo (chefe de departamento na Câmara da Guarda). Cada um vai coordenar uma área temática e apresentar propostas para o futuro da região.

Já a lista de Ângela Guerra à Comissão Política Distrital é composta, entre outros, por Joaquim Lacerda (Aguiar da Beira), Luís Soares (Manteigas), Barreira Pires (Guarda), Filipe Rebelo (Mêda), Cristóvão Santos (Trancoso), Nuno Nascimento (Celorico da Beira). À mesa da Assembleia Distrital concorrem José Gomes (presidente, Guarda), Moisés Cainé (Seia), Cláudia dos Santos (Trancoso), Isabel Ferreira (Guarda) e Mariline Ferreira (Guarda). Ao Conselho de Jurisdição Distrital candidatam-se José Robalo (presidente, Sabugal), João Bandurra (Guarda), José Manuel Biscaia (Manteigas), Sandra Monique Pereira (Figueira de Castelo Rodrigo), Lino Lopes (Aguiar da Beira), José Paulo Rolim (Almeida), Francisco Ferreira (Figueira de Castelo Rodrigo) e João Figueiredo (Trancoso). Manuel Torres (Celorico da Beira) concorre à presidência do Conselho Distrital de Auditoria. Já o Conselho Estratégico proposto por Ângela Guerra é constituído por, entre outros, Ricardo Marques (Aguiar da Beira), Alcino Morgado (Almeida), António Júlio Aguiar (Guarda), Paulo Velho Álvaro (Pinhel) e Agostinho Santos (Trancoso). Ângela Guerra conta ainda com uma comissão de honra que integra militantes históricos como Carvalho Rodrigues, Rui Ventura, Carlos Ramalho, Soares Gomes, Alfredo Freire, Rui Proença Dias, entre outros.