Secção: Sociedade

Mais zonas pedonais e de estar, menos carros, assim vai ser o futuro Largo João de Almeida, na Guarda, numa intervenção orçada em 800 mil euros

Largo da Misericórdia requalificado

Projeto contribui para «devolver mais cidade às pessoas e trazer mais gente para o centro histórico», disse Álvaro Amaro

Devolver o Largo da Misericórdia às pessoas é o objetivo da requalificação daquela zona central da Guarda apresentada na segunda-feira pela autarquia, numa sessão realizada no café-concerto do TMG após a abertura do IIIº Simpósio Internacional de Arte Contemporânea.

O projeto da autoria dos gabinetes de arquitetura Barbosa & Guimarães, do Porto, e de João Madalena, da Guarda, inspirou-se no passado para redefinir o espaço público e a circulação rodoviária, criar zonas pedonais e de estar com um anfiteatro/ escadaria, onde se destacam bancos iluminados. A estrutura fará a ligação até à envolvente da Torre dos Ferreiros, que também vai ser intervencionada. A solução retoma também uma ideia proposta pela arquiteta Salete Marques num desafio lançado por O INTERIOR, em 2002, a vários arquitetos para redefinirem alguns espaços públicos da cidade. Neste caso, o muro existente na praça dos táxis, como também é conhecido o local, vai desaparecer e o cruzeiro será deslocado. O que não muda serão as imponentes tílias, com os projetistas a optarem por substituir o pavimento no largo e nas ruas mais próximas, a Vasco da Gama, Marquês de Pombal e Tenente Valadim, para distinguir a faixa de rodagem da área pedonal. O projeto implica também que a área atualmente reservada aos táxis tenha que mudar de local.

Na ocasião foi igualmente apresentado o projeto de requalificação do largo envolvente à Torre dos Ferreiros, que vai ser transformada em miradouro e cuja obra adjudicada por cerca de 600 mil euros aguarda visto do Tribunal de Contas. Nestas duas intervenções a Câmara da Guarda vai investir 1,5 milhões de euros, dos quais 800 mil destinam-se ao Largo da Misericórdia. As duas empreitadas, integradas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) da zona central da cidade, têm financiamento garantido, pelo que a autarquia «gastará apenas 250 mil euros», garantiu Álvaro Amaro. Segundo o presidente da Câmara, a intenção é «devolver mais cidade às pessoas e trazer mais gente para o centro histórico e, para isso, temos de criar condições». O edil disse esperar que os trabalhos nos largos da Torre dos Ferreiros e da Misericórdia possam começar em abril ou maio do próximo ano e adiantou que os projetos vão estar em discussão pública durante trinta dias para o município receber sugestões e tirar dúvidas aos guardenses.

O INTERIOR “lançou” requalificação do Largo da Misericórdia em 2002

Em novembro de 2002, O INTERIOR desafiou sete arquitetos da cidade a pensar o espaço urbano e a sugerir propostas de intervenção. Os resultados foram publicados numa edição dedicada ao 803º aniversário da Guarda. Sob o título “Contributos para mudar a cidade” promovemos o debate e apresentamos soluções e desenhos para uma Guarda «moderna, mais bonita e com qualidade de vida» - defendemos uma metamorfose citadina. Há dezasseis anos Salete Marques apresentou um conceito de requalificação semelhante ao projeto agora aprovado para o Largo da Misericórdia.