Secção: Atualidade

Santos do Bairro animam a Guarda a partir de quarta-feira

Tempo de leitura: 1 m

A edição deste ano dos Santos do Bairro, iniciativa de animação da Guarda por ocasião dos santos populares, vai envolver 1.400 pessoas, anunciou o município, que organiza com o envolvimento das coletividades locais.

O programa do evento, que começa dia 13 e termina dia 24, foi divulgado esta tarde e contempla festas nos diferentes bairros da cidade, marchas populares, a histórica feira anual de São João, o concurso da boneca de cristal, uma feira de artes e ofícios, gastronomia e bailes populares.

São Vicente, na zona histórica, dá o pontapé de saída dos Santos do Bairro no dia 13, e a festa continua diariamente até dia 21 no Bairro do Pinheiro, Bairro da Luz, Alfarazes, Bairro de São Domingos, Póvoa do Mileu, Sequeira, Lameirinhas e Bonfim, respetivamente.

Na véspera de São João vão desfilar seis marchas populares, enquanto a marcha lisboeta de Alcântara atuará como convidada. No concurso da boneca de cristal vão participar nove bairros, entre os quais a Guarda-Gare, que se estreia neste desafio. A vencedora será conhecida na festa de encerramento, na Praça do Município, no dia 24. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.