Secção: Atualidade

Exposição de Paula Rego inaugurada amanhã no Museu da Guarda

Tempo de leitura: 0 m

A exposição "As infâncias perduráveis - the eduring childhoods", de Paula Rego, será inaugurada amanhã (17h30) no Museu da Guarda. A cerimónia conta com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. Na sessão será inaugurado também o núcleo de Arte Contemporânea em depósito do Novo Banco.