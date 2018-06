Secção: Atualidade

Morreu o escritor Albano Martins

O escritor e professor Albano Martins, nascido no Telhado (Fundão), faleceu hoje aos 87 anos, no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, onde se encontrava internado, segundo fonte da Universidade Fernando Pessoa, do Porto. Docente nesta universidade, Albano Martins nasceu em 1930 e a sua obra está publicada em cerca de duas dezenas de livros de poesia e em diversas antologias e obras coletivas. Licenciado em Filologia Clássica pela Universidade de Lisboa, Albano Martins é autor de obras como Secura Verde (1950), Os Remos Escaldantes (1983), Uma Colina para os Lábios (1993) ou Escrito a Vermelho (1999).