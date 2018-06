Secção: Atualidade

Divulgado projeto de requalificação do Largo da Misericórdia, na Guarda

O Largo da Misericórdia, no centro histórico da Guarda, vai ser requalificado com uma intervenção que aposta em espaços pedonais e onde se destaca uma escadaria até à zona da Torre dos Ferreiros.

O projeto foi hoje apresentado pela autarquia, numa sessão realizada no café concerto do TMG a seguir à abertura do IIIº Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Guarda. A solução arquitetónica foi elaborada pelos gabinetes de arquitetura Barbosa & Guimarães, do Porto, e de João Madalena, da Guarda, e redefine o espaço público, as zonas pedonais e de estar, bem como a circulação rodoviária. Também a área atualmente reservada aos táxis vai mudar de local.

Na ocasião foi igualmente apresentado o projeto de requalificação do largo envolvente à Torre dos Ferreiros, que vai ser transformada em miradouro.

Na apresentação o presidente da Câmara, Álvaro Amaro, anunciou que as intervenções vão estar em discussão pública durante trinta dias para recolher sugestões dos guardenses. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.