Projeto "Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela" apresentado hoje

O projeto "Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela" foi apresentado hoje em Figueira de Castelo Rodrigo. Desenvolvido com os 15 municípios da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), este projeto pretende «valorizar os artistas da região» através da criação de um programa cultural em rede que promova a itinerância de espetáculos de música, dança e teatro. O primeiro espetáculo "Ecos do Côa" decorrerá este sábado (22 horas) no Largo Serpa Pinto, em Figueira de Castelo Rodrigo. Trata-se de um espetáculo de dança que reúne participantes dos concelhos de Figueira de Castrelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Trancoso e Mêda.

