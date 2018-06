Secção: Atualidade

Sortelha celebra lenda do beijo eterno este fim-de-semana

“Beijo sem fim” é o terceiro evento do ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa”, promovido pelas Aldeias Históricas de Portugal.

A famosa lenda do beijo eterno, imortalizada em duas rochas à entrada da aldeia, é o tema central da festa que decorre este fim-de-semana. Os visitantes serão recebidos pelos moradores, com cantos e contos, gastronomia, visitas encenadas e muita animação. As casas dos residentes de Sortelha estarão também de portas abertas para a realização de oficinas.

Hoje há animação de rua, experiências da apanha do bracejo, recolha de ervas aromáticas e medicinais. Durante a tarde realizam-se oficinas, um “piquenique amoroso” (17h30) e danças e cantares tradicionais. À noite há nova visita encenada e um concerto de João Só.

Depois de Sortelha, o ciclo “12 em Rede | Aldeias em Festa” prosseguirá em Linhares da Beira (13 a 15 de julho), Marialva (20 a 22 de julho), Castelo Novo (27 a 29 de julho), Castelo Rodrigo (31 de agosto e 1 de setembro), Castelo Mendo (14 e 15 de setembro), Trancoso (5 a 7 de outubro), Idanha-a-Velha (1 a 4 de novembro), Monsanto (9 a 11 de novembro) e, finalmente, Belmonte (7 a 9 de dezembro). O projeto é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.