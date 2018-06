Secção: Atualidade

Insufláveis para assinalar o Dia da Criança no Polis

A REMAX Altitude, em colaboração com a Câmara Municipal da Guarda, assinala hoje o Dia da Criança. Pelo Polis passarão cerca de 600 crianças do pré-escolar do concelho da Guarda, que poderão divertir-se nos cinco insufláveis.

