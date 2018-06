Secção: Atualidade

Pedro Sánchez é o novo presidente do Governo espanhol

Tempo de leitura: 1 m

A moção de censura apresentada pelos socialistas contra Mariano Rajoy foi aprovada esta manhã por 180 deputados das Cortes espanholas, numa votação que registou 169 votos contra e uma abstenção.

O socialista Pedro Sánchez é o novo presidente do Governo. O líder do PP cai devido à corrupção que grassa no seu partido, uma que vez a moção do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) surge na sequência da condenação a 33 e 51 anos de cadeia, respetivamente, de Luís Bárcenas e Francisco Correa, ex-tesoureiro e antigo dirigente do PP que encabeçavam uma rede de corrupção, adjudicações fictícias de obras e financiamento irregular do partido. Ao todo, 29 condenados somaram 351 anos de pena.