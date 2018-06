Secção: Atualidade

Roadshow tecnológico da Altran na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

A primeira sessão do roadshow tecnológico da Altran decorre hoje no Instituto Politécnico da Guarda, junto de alunos que frequentam os Cursos de Cibersegurança e Desenvolvimento de Aplicações. Para além do workshop de programação robótica, os alunos terão a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos projetos mais inovadores desenvolvidos pela equipa de R&D da Altran Portugal. A iniciativa da Altran Portugal conta com o apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI). O objetivo é sensibilizar e incentivar os alunos portugueses a apostarem numa carreira profissional na área das Tecnologias de Informação. Até ao final do ano, o roadshow “Dream I.T.” irá organizar diversas atividades e sessões de workshops pelas escolas de norte a sul do país.